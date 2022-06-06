В рф повідомляють про обстріл пункту пропуску на кордоні з Сумщиною

У російських ЗМІ з’явилася інформація про обстріл прикордонного пропускного пункту Курської області, що вівся з території України.
Губернатор курської області росії Роман Старовойт твердить, що Україна вранці 15 червня обстріляла пункт пропуску "Крупець" у Рильському районі РФ.
Про це він пише у телеграмі:
"Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет, ответным огнём наши пограничники подавили нападение".
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