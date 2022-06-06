В рф повідомляють про обстріл пункту пропуску на кордоні з Сумщиною Рашисти твердять, що їх пункт пропуску, який межує з "Катерінівкою", пунктом пропуску на Глухівщині, обстріляли.

У російських ЗМІ з’явилася інформація про обстріл прикордонного пропускного пункту Курської області, що вівся з території України. Губернатор курської області росії Роман Старовойт твердить, що Україна вранці 15 червня обстріляла пункт пропуску "Крупець" у Рильському районі РФ. Про це він пише у телеграмі: "Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет, ответным огнём наши пограничники подавили нападение".