У Сумах батько з сином вели бізнес на наркотиках та психотропах

За даними слідства, 44-річний підприємець, бажаючи покращити своє матеріальне становище, вирішив займатись незаконним обігом заборонених речовин у м. Суми. Спочатку до своєї протиправної діяльності він залучив 24-річного сина, а потім, коли обіг збільшився, іще й 41-річного знайомого. Підприємець через мережу Інтернет знаходив дилерів, у яких закуповував особливо небезпечну психотропну речовину PVP та психотропну речовину амфетамін. Заборонені речовини він отримував за допомогою поштового зв’язку. Його син забезпечував діяльність магазину в месенджері, зокрема приймав замовлення, контролював надходження оплати та рух коштів по електронних гаманцях. Третій їх спільник розфасовував психотропи для так званих «закладок».
Діяльність групи була припинена у вересні 2021 року. Тоді під час обшуків у затриманих правоохоронці вилучили близько 200 г «PVP», 1,8 г амфетаміну та майже 20 г наркотичного засобу «каннабіс» і «екстракту каннабісу». При цьому частина речовин вже була розфасована для «закладок». За даними слідства, середньомісячний дохід учасників організованої групи складав близько 400 тисяч гривень.
Діяльність осіб припинено співробітниками Управління боротьби з наркозлочинністю та Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області при силовій підтримці спецпідрозділу КОРД під процесуальним керівництвом прокуратури.
У ході патрулювання території обслуговування, співробітники відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції побачили невідому особу, яка...
Під час воєнного стану працівники поліції щоденно несуть службу в посиленому режимі. Основними завданнями для правоохоронців залишається попередження будь яких...