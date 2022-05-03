У Сумах ліквідували загоряння на балконі п’ятиповерхівки (Відео)

. На місце події було направлено черговий караул 2 – ї державної пожежно – рятувальної частини та автодрабину групи спеціальної пожежної техніки .
По прибуттю було встановлено, що горять меблі та речі домашнього вжитку на балконі 3 – го поверху, утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту квартири.
О 19:22 загоряння локалізували, а о 19:26 – повністю ліквідували.
Всього на гасіння було направлено 4 одиниці спеціальної техніки та 11 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головне управління Державної служби України
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