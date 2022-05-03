У Сумах ліквідували загоряння на балконі п’ятиповерхівки (Відео) 14 червня о 19:09, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння на балконі в п’ятиповерховому житловому будинку на вул. Римського – Корсакова в обласному центрі. про пожежу повідомив сусід, який побачив дим з вікна квартири.

. На місце події було направлено черговий караул 2 – ї державної пожежно – рятувальної частини та автодрабину групи спеціальної пожежної техніки .

По прибуттю було встановлено, що горять меблі та речі домашнього вжитку на балконі 3 – го поверху, утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту квартири.

О 19:22 загоряння локалізували, а о 19:26 – повністю ліквідували.

Всього на гасіння було направлено 4 одиниці спеціальної техніки та 11 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України