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У Сумах ліквідували загоряння на балконі п’ятиповерхівки (Відео)

14 червня о 19:09, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння на балконі в п’ятиповерховому житловому будинку на вул. Римського – Корсакова в обласному центрі. про пожежу повідомив сусід, який побачив дим з вікна квартири.

. На місце події було направлено черговий караул 2 – ї державної пожежно – рятувальної частини та автодрабину групи спеціальної пожежної техніки .

По прибуттю було встановлено, що горять меблі та речі домашнього вжитку на балконі 3 – го поверху, утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту квартири.

О 19:22 загоряння локалізували, а о 19:26 – повністю ліквідували.

Всього на гасіння було направлено 4 одиниці спеціальної техніки та 11 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України

Общество Пожежа
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