У Сумах підсумували опитування батьків школярів громади щодо форми навчання учнів із 1 вересня

Опитування тривало з 7 по 10 червня 2022 року.

Участь у ньому взяли 10242 респонденти.

На запитання «Ваше ставлення до відновлення очної форми навчання учнів з 1 вересня 2022 року?» 61,2% відповіли, що все залежить від перебігу воєнних дій; 17,5% позитивно оцінюють відновлення очного навчання; 14,4% у цілому позитивно, але за певних умов; 3,6% проти; 3,3% – за змішане навчання.

Щодо умов, за яких можливе відновлення очної форми навчання у закладах освіти Сумської міської територіальної громади, то 82,5 % (8342) респондентів відправлять дітей до школи за відсутності бойових дій на території громади та сусідніх з нею громад; 38,7% (3910 респондентів), за навчання лише для 5–11 класів, 3,8 % (388 респондентів) умовою, за якої можливе відновлення очної форми навчання зазначають повне припинення бойових дій на території України.

Опитування проводили на виконання доручення департаменту освіти і науки Сумської обласної військової адміністрації з метою підготовки до 2022/2023 навчального року, забезпечення безпеки дітей та якості їхньої освіти.

СМР