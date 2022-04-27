Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:47288

Ситуація на ринку праці на Сумщині

Ситуація, яка склалася на Сумщині через війну з росією, негативно вплинула на всі сфери життєдіяльності області, яка є прикордонною з рашистами.

Зафіксовані пошкодження об’єктів критичної інфраструктури. Внаслідок цього сотні мешканців втратили постійне місце роботи.

Така ситуація негативно впливає на ринок праці. Підприємства перебувають в стані обмеженої діяльності. Так у м. Суми не працюють або частково припинили діяльність ринкоутворюючі підприємства ДП «Завод обважнених бурильних і ведучих труб», ПАТ «Сумихімпром»,ТОВ "Гуала Кложерс Технологія Україна", АТ «Технологія», ТОВ «ГуалаПак Україна», АТ «СМНВО-Інжинірінг», АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» тощо.

 Стан роботи підприємств відчутно вплинув на кількість вакансій, поданих до служби зайнятості, і кількість роботодавців, які надали інформацію про вакансії. Кількість вакансій, зареєстрованих у службі зайнятості області у січні-травні 2022 року, склала 6750 одиниць, що на 40,7% менше проти відповідного періоду минулого року. Кількість роботодавців зменшилась на 36,2% і склала 1901 од.

Серед усіх зареєстрованих вакансій 28,2% -  у сільському господарстві,  20,7% – у переробній   промисловості, 10,9% - в оптовій і роздрібній торгівлі, 6,8% - у державному управлінні й обороні, 5,6% - в охороні здоров’я.

У розрізі професій найбільшим попитом користувалися у роботодавців трактористи-машиністи сільськогосподарського виробництва, водії, підсобні робітники, продавці продовольчих товарів, кухарі, бухгалтери, робітники на лісокультурних (лісогосподарських) роботах, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, охоронники.

Якщо у вас є питання, звертайтеся за телефонами гарячої лінії Сумського обласного центру зайнятості: 093 276 39 66; 096 109 08 37; 067 698 29 58; 095 337 41 10 або в Telegram https://t.me/+Jis40eOnV-JjNjUy

Також усі актуальні пропозиції роботи в телеграм-каналі Робота зараз:Державна служба зайнятості: https://t.me/worknowdcz

Навчальна частина Сумського ЦПТО: телефон (0542) 61-12-56, сайт ЦПТО: scptu.sumy.ua

Экономика Вакансії Робота
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Майже 5 тисяч безробітніх працевлаштовано від початку року на Сумщині
Вчера 14:48

Майже 5 тисяч безробітніх працевлаштовано від початку року на Сумщині

З початку цього року по сьогодні, незважаючи на воєнний стан, за сприяння служби зайнятості Сумщини роботу отримали майже 5 тис....

Провідні сайти з пошуку роботи відтепер працюють разом
30.05.2022 10:28

Провідні сайти з пошуку роботи відтепер працюють разом

Провідні сайти з пошуку роботи України відтепер працюють разом із Міністерством економіки України та Державною службою зайнятості....

Служба зайнятості за час війни працевлаштувала на Сумщині понад 2,5 тисячі безробітніх
24.05.2022 12:10

Служба зайнятості за час війни працевлаштувала на Сумщині понад 2,5 тисячі безробітніх

Служба зайнятості Сумщини пропонує широкий спектр послуг роботодавцям. Серед них – дієвий спосіб підбору персоналу....

Кого потребують й яку заробітну плату пропонують сумські роботодавці
03.05.2022 17:22

Кого потребують й яку заробітну плату пропонують сумські роботодавці

За даними Сумського обласного центру зайнятості, з пропозиціями роботи дуже складно. І це зрозуміло, бо країна у стані війни й...

Які вакансії пропонують роботодавці Сумщини
27.04.2022 16:16

Які вакансії пропонують роботодавці Сумщини

Станом на 27 квітня поточного року, в базі даних області налічується 314 вільних робочих місць і вакантних посад з середньою...

Новости

У Сумах оновлено телефони лікарень та графіки їх роботи
Вчера 09:18
У Сумах ліквідували загоряння на балконі п’ятиповерхівки (Відео)
Сегодня 11:38
У Сумах підсумували опитування батьків школярів громади щодо форми навчання учнів із 1 вересня
Сегодня 10:56
У Глухові планують відкрити чергові групи у дитсадку
Сегодня 10:55
Ситуація на ринку праці на Сумщині
Сегодня 10:47
За ініціативи СБУ в Україні заборонено діяльність уже 6 проросійських партій
Сегодня 10:32
Тростянець отримав автобус із гуманітаркою від латвійців
Сегодня 10:03
Більше ніж 892 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф
Сегодня 09:41
Охтирські поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні вибухових речовин та крадіжці
Сегодня 09:38
На Донеччині окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі до комплексу ППО
Сегодня 09:29
Рашисти знову обстрілюють прикордоння Сумщини
Сегодня 09:17
Апеляційний суд залишив під вартою сумчанина, якого підозрюють у передачі стратегічної інформації представникам рф
Сегодня 09:12
view counter

Статьи

МОЗ: Чи потрібні направлення під час воєнного стану?
Сегодня 11:18
Виды электрогенераторов: сфера применения и особенности
13.06.2022 15:29
В Охтирці виділили по 10 тис. грн на перехід на індивідуальне опалення
13.06.2022 11:54
Головний інфекціоніст Сумщини про «епідемію холери»
12.06.2022 11:59
Чому Суми не можуть капітально ремонтувати дороги та не будуть завершувати фонтан «Садко»
12.06.2022 10:50
Відмінності між контрактом з Міноборони та контрактом з органами місцевого самоврядування
10.06.2022 16:13
"Усе за свої кошти. Тільки обіцянки". У Сумах люди самотужки відбудовують житло після російського авіаудару
09.06.2022 17:30
Оформлення грошової позики в МФО
09.06.2022 12:18
Чи будуть охтирчани взимку з теплом?
09.06.2022 09:18
Гранти для допомоги бізнесу під час війни
08.06.2022 15:14
У Сумах презентували 170 фотографій на виставці "Війна студентським об'єктивом"
08.06.2022 13:35
Как организовать доставку с сайта Ralph Lauren
06.06.2022 18:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.00; 16.00; 18.15
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.45; 18.15
Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля (Скотт Дерріксон, 2022)
Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля (Скотт Дерріксон, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.30; 14.45; 15.45; 18.00
Попелюшка й таємниця чарівного каменю (Еліс Блехарт, 2022)
Попелюшка й таємниця чарівного каменю (Еліс Блехарт, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
12.15; 15.00; 17.45
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
17.00

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.