Ситуація на ринку праці на Сумщині Ситуація, яка склалася на Сумщині через війну з росією, негативно вплинула на всі сфери життєдіяльності області, яка є прикордонною з рашистами.

Зафіксовані пошкодження об’єктів критичної інфраструктури. Внаслідок цього сотні мешканців втратили постійне місце роботи.

Така ситуація негативно впливає на ринок праці. Підприємства перебувають в стані обмеженої діяльності. Так у м. Суми не працюють або частково припинили діяльність ринкоутворюючі підприємства ДП «Завод обважнених бурильних і ведучих труб», ПАТ «Сумихімпром»,ТОВ "Гуала Кложерс Технологія Україна", АТ «Технологія», ТОВ «ГуалаПак Україна», АТ «СМНВО-Інжинірінг», АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» тощо.

Стан роботи підприємств відчутно вплинув на кількість вакансій, поданих до служби зайнятості, і кількість роботодавців, які надали інформацію про вакансії. Кількість вакансій, зареєстрованих у службі зайнятості області у січні-травні 2022 року, склала 6750 одиниць, що на 40,7% менше проти відповідного періоду минулого року. Кількість роботодавців зменшилась на 36,2% і склала 1901 од.

Серед усіх зареєстрованих вакансій 28,2% - у сільському господарстві, 20,7% – у переробній промисловості, 10,9% - в оптовій і роздрібній торгівлі, 6,8% - у державному управлінні й обороні, 5,6% - в охороні здоров’я.

У розрізі професій найбільшим попитом користувалися у роботодавців трактористи-машиністи сільськогосподарського виробництва, водії, підсобні робітники, продавці продовольчих товарів, кухарі, бухгалтери, робітники на лісокультурних (лісогосподарських) роботах, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, охоронники.

Якщо у вас є питання, звертайтеся за телефонами гарячої лінії Сумського обласного центру зайнятості: 093 276 39 66; 096 109 08 37; 067 698 29 58; 095 337 41 10 або в Telegram https://t.me/+Jis40eOnV-JjNjUy

Також усі актуальні пропозиції роботи в телеграм-каналі Робота зараз:Державна служба зайнятості: https://t.me/worknowdcz

Навчальна частина Сумського ЦПТО: телефон (0542) 61-12-56, сайт ЦПТО: scptu.sumy.ua