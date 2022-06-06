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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:00182

На блокпосту поблизу Шостки поліцейські викрили водія під кайфом та з дозою в кишені

Водій мотоциклу, який перетинав систему стопконтролю, перебував за кермом з ознаками наркотичного сп’яніння. Крім того, під час поверхневого огляду у нього вилучені згортки з сухою та подрібненою рослинною речовиною схожою на марихуану.

Подія сталася на одному з блокпостів поблизу Шостки. Водій мотоциклу, який перетинав блокпост, показав свої документи, проте, співробітники групи реагування патрульної поліції помітили, що той має ознаки наркотичного сп’яніння. Сорокарічний чоловік і не заперечував цей факт, проте від огляду на стан сп’яніння категорично відмовився.

Під час складання выдносно водія протоколу за ознаками ст. 130 КУпАП «Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції» було встановлено, що той зберігає в своїх кишенях згортки з сухою та подрібненою рослинною речовиною схожою на марихуану. Заборонену речовину вилучили та направили на експертне дослідження.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
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