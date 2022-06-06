На блокпосту поблизу Шостки поліцейські викрили водія під кайфом та з дозою в кишені Водій мотоциклу, який перетинав систему стопконтролю, перебував за кермом з ознаками наркотичного сп’яніння. Крім того, під час поверхневого огляду у нього вилучені згортки з сухою та подрібненою рослинною речовиною схожою на марихуану.

Подія сталася на одному з блокпостів поблизу Шостки. Водій мотоциклу, який перетинав блокпост, показав свої документи, проте, співробітники групи реагування патрульної поліції помітили, що той має ознаки наркотичного сп’яніння. Сорокарічний чоловік і не заперечував цей факт, проте від огляду на стан сп’яніння категорично відмовився.

Під час складання выдносно водія протоколу за ознаками ст. 130 КУпАП «Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції» було встановлено, що той зберігає в своїх кишенях згортки з сухою та подрібненою рослинною речовиною схожою на марихуану. Заборонену речовину вилучили та направили на експертне дослідження.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області