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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 09:41138

Більше ніж 892 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф

Станом на ранок 15 червня 2022 року за офіційними даними 313 дітей загинуло та понад 579 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 291, Харківській - 169, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

14 червня від уламків ворожої ракети в м. Золочів Львівської області постраждало немовля.

13 червня внаслідок обстрілу окупантами з реактивної системи залпового вогню «Град» с. П’ятницьке та смт. Малинівка Чугуївського району Харківської області отримали поранення троє дітей віком 3 місяці, 11 та 17 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1985 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.

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