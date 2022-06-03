У Сумах попрощалися із солдатом Віталієм Паськом

«Вічна пам’ять Героєві Віталію Паську.
Вірний військовій присязі сумчанин загинув 10 червня в Донецькій області під час масованого артилерійського обстрілу.
Вічна пам'ять нашому мужньому захисникові! Герої не вмирають!» - йдеться в повідомленні.
Захисник проходив службу на посаді водія 2 мінометного розрахунку 2 мінометного взводу 4 мінометної батареї 2 десантно-штурмового батальйону. 10 червня 2022 року в Донецькій області, вірний військовій присязі в бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість та мужність, солдат Пасько Віталій Вікторович загинув під час масованого артилерійського обстрілу.
Поховали Героя на Алеї Слави на Баранівському цвинтарі.
Щирі співчуття рідним і близьким...