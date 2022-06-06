У Сумах патрульні виявили насадження конопель 13 червня, близько 16-ї години, патрульним роти тактико-оперативного реагування (ТОР) надійшло повідомлення про незаконне проникнення до домоволодіння на вулиці Баранівській.

Оперативно прибувши на місце події, поліцейські виявили на подвір’ї трьох знайомих між собою громадян – двох чоловіків та жінку. Факт незаконного проникнення не підтвердився, а заявниця відмовилася від написання заяви. Та на цьому історія не закінчилася. Опитуючи громадян, патрульні виявили на подвір’ї насадження рослин, схожих на коноплю, а також висушену речовину, схожу на наркотичну.

Охоронці порядку викликали на місце події слідчо-оперативну групу Сумського районного відділу поліції. Загалом із подвір’я вилучили майже 320 рослин.

Наразі за цим фактом слідчі проводять перевірку.