Нетверезий сумчан "замінував" багатоповерхівку Учора, близько 15-ї години, на лінію 102 надійшло повідомлення про замінування одного з будинків на вулиці Лесі Українки.

Патрульні одразу ж приїхали за вказаною адресою та евакуювали майже 40 мешканців житлового будинку.

Також біля під’їзду охоронці порядку виявили й самого заявника. Ним виявився 43-річний мешканець цього ж будинку. Чоловік мав ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Патрульним він лише пояснив, що йому терміново треба було викликати поліцію. “Замінування”, ймовірно, здалося йому найшвидшим способом.

Співробітниками вибухотехнічної служби, на щастя, речовин та засобів, які б несли загрозу мешканцям будинку, виявлено не було.

Надалі свої пояснення громадянин надавав уже слідчо-оперативній групі Сумського районного відділу поліції, яку на місце події патрульні одразу ж викликали