У Глухові планують відкрити чергові групи у дитсадку З понеділка, 20 червня, у Глухові на базі одного із дитячих садків планується відкрити кілька чергових груп.

Це питання виносилось на обговорення комісії з питань ТЕБ та НС, члени якої проголосували за дозвіл на початок їхньої роботи.

Члени комісії під головуванням міського голови Надії Вайло обговорили, перш за все, питання безпеки дітей.

Діти перебуватимуть у садку з 8 до 13 години, без сну. Сніданок і обід готуватимуться.

У разі повітряної тривоги вони ідуть у сховище. Для цього кожній дитині потрібен комплект теплого одягу, бейджики з номерами телефонів батьків.

Було зазначено, що відділом освіти вивчено досвід інших міст і вирішено, що з кожною групою дітей працюватимуть одразу по два вихователя та їх помічників. За потреби будуть задіяні всі вихователі міських садочків. Крім того на кожному поверсі додатково чергуватимуть працівники, які допомагатимуть під час тривоги.

Визначено, що у чергові групи братимуть діток від 3 років. Батькам треба принести довідки з місця роботи, від сімейного лікаря про стан здоров’я дитини, а також підписати згоду про взяття відповідальності на себе. Ці документи можна відносити до кінця тижня у той садок, куди ходила дитина. Тим сім’ям, де діти раніше не відвідували дошкільні заклади (наприклад, внутрішніх переселенців), треба звернутись до відділу освіти.

За попереднім моніторингом готові на такі умови перебування у садку 80-90 родин, де дітей ні з ким залишати вдома.

Представники ДСНС ініціювали відпрацювати процес евакуації на практиці. Медики загострили увагу на дотриманні карантину, який ніхто не відміняв.

Глухівська міська рада