СБУ показала, як "друга армія світу" "денацифікувала" магазин на Сумщині (відео) Російська армія – збіговисько злодіїв, які крадуть в українців все, що бачать.

Один із таких випадків зафіксували камери спостереження на Сумщині. Завдяки нашим захисникам там уже немає окупантів, але «пам’ять» про них збереглася на відео.

Спочатку рашисти «героїчно» виламали двері магазину, а потім почали «демілітаризувати» його полиці. Крали все, що бачили: від батарейок до парфумів. Сумки для награбованого знайшли тут же, в крамниці.

І поки керівництво рф вигадує нісенітниці про «другу армію світу» та «аналогов нєт», усі розуміють, що насправді російські солдати мають тільки одне лице – вбивць і мародерів.

СБУ