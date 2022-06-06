За ініціативи СБУ в Україні заборонено діяльність уже 6 проросійських партій Такі рішення прийняв Восьмий апеляційний адміністративний суд. Нагадаємо, що він розглядав звернення, підготовлене на підставі Указу Президента та рішення РНБО від березня 2022 року, а також відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці.

Зокрема, наразі офіційно заборонені: 1) Політична партія «Опозиційний блок»; 2) Політична партія «Соціалісти»; 3) Політична партія «Справедливість та розвиток»; 4) Політична партія «Держава»; 5) Політична партія «НАШІ»; 6) Політична партія «Блок Володимира Сальдо». Відповідні рішення суд приймав 8, 13 та 14 червня 2022 року. Вказані політичні сили здійснювали антиукраїнську діяльність, пропагували війну, а також створювали реальні загрози суверенітету і територіальній цілісності України. Представники цих партій сприяли насильству та злочинам, спрямованим на незаконне захоплення державної влади, а також допомагали ворогу і займались колабораційною діяльністю. Яскравий приклад тому – гауляйтери російських загарбників на тимчасово окупованих територіях України. Деяким із них уже повідомлено про підозри за відповідними статтями Кримінального кодексу України. Тож робота СБУ триває – ми і надалі продовжимо представляти інтереси держави у подібних судових справах, щоб дії осіб та партій, які завдають шкоди безпеці України, отримали відповідну правову оцінку. СБУ