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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Тростянець отримав автобус із гуманітаркою від латвійців

Дякуємо латвійським партнерам за підтримку!

Відновлення руху громадського автотранспорту на усіх маршрутах Тростянецької громади, – питання, яке важливе для усіх мешканців. Тож неоціненною є благодійна допомога нашій громаді від міста Валмієра (Латвія) – автобус, який вже прибув до Тростянця!

До речі, салон автобуса заповнений речами першої необхідності для жителів громади, які в цей складний час потребують допомоги.

Дякуємо щиро дружній Латвії, нашим благодійникам із міста міста Валмієра: небайдужим жителям, підприємцям, міському голові Jānis Baiks Valmiera, Valmieras novads Pavlo Kozyrev Асоціації малих міст України Kristina Pastushchenko, всім хто долучився до організації  цієї гуманітарної допомоги! Окремо висловлюємо вдячність Оксана Кирилюк  (Асоціація малих міст України) за вирішення всіх організаційних питань!

Разом МИ сила!

Тростянецька міська рада

Общество
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