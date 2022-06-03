"Новини з психлікарні": в рф хочуть відкликати визнання незалежності Литви, Латвії, Естонії та України Кремль може відкликати визнання незалежності низки країн, що утворилися на пострадянському просторі.

Про це заявив депутат Державної думи РФ Євген Федоров, повідомили російські ЗМІ. Як зазначив він, мова йде про Латвію, Естонію та Україну.

Раніше Федоров уже ініціював законопроєкт про скасування постанови Держради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки".

Депутат країни-агресора заявив, що Литва – це лише початок, оскільки вона становить велику загрозу для росії.

Це стосується ситуації, пов'язаної з Калінінградською областю, і в протистоянні з НАТО і США.

"Тому зараз важливіша Литва, але це не означає, що на ній ми зупинимося", видав Федоров.

Депутат додав, що з Вільнюсом найбільш очевидно виявилося нібито порушення законів Радянського Союзу про право виходу республік зі складу.

У майбутньому він запланував застосувати все це до Латвії, Естонії та України, а після "відпрацювання механізму" – і на території НАТО.

Водночас Латвію, Литву, Україну та Естонію нардеп країни-агресора вважає "небезпечними для Москви", а ось для миролюбних країн колишнього СРСР "невизнання незалежності" не планується.

В Литві вже відреагували на випад про "скасування незалежності" країни. Міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс заявив, що росія і у політиці, як і у війні, діє "не за людськими нормами".

"Може, вони думають, що когось налякають? Вони можуть заявити, що Місяць належить росії, це їхнє уявлення і все. У цьому рішенні немає жодного сенсу", зазначила литовська депутатка Радвіле Моркунайте-Мікуленене.