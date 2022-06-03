У заплаві Десни до браконьєрських сіток потрапили червонокнижні риби У ході рейду поблизу с. Собич Шосткинського району працівники Державної екологічної інспекції у Сумській області виявили двох громадян, які за допомогою гумового човна та рибацьких сіток здійснювали незаконний вилов водних біоресурсів в заплаві р. Десна.

Слід зауважити, що заплави річок відносяться до придаткових водойм, на яких у Сумській області діють нерестові обмеження до 10.07.2022. То ж не лише за допомогою заборонених знарядь, а й навіть на кілька вудок одночасно там наразі рибалити заборонено.

Під час огляду місця подій, екоінспектори виявили, що «трофеями» браконьєрів стало 95 рибин різних видів: ротани, лящі, щуки, плоскирки, краснопірки, лини, карасі сріблясті. Більш того, до їхніх сіток потрапило 28 особин карася золотого, якого занесено до Червоної книги України.

Задля фіксації факту з ознаками кримінального правопорушення, екоінспектори викликали оперативно-слідчу групу. Правоохоронці вилучили човен і заборонені рибацькі снасті, а також відкрили кримінальне провадження.

У свою чергу, фахівці Інспекції розрахували загальну суму збитків, завданих внаслідок незаконного добування водних біоресурсів, яка склала 123 191 грн. 13.06.2022 на адресу обох громадян, які вчинили грубе порушення вимог природоохоронного законодавства, було направлено претензії про добровільне відшкодування завданих збитків на користь Шосткинської територіальної громади.

Державна екологічна інспекція у Сумській області