Мер Охтирки отримав медаль від холодноярівців, які заільняли місто Відважні та славетні воїни 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» відбили атаку на Охтирку, а зараз тримають оборону на Харківщині. Та який би куточок України вони б не захищали, наше героїчне місто залишається в серці кожного.

- Холодноярівці кажуть, що ніколи і ніде не зустрічали таких супер-людей, як в Охтирці, - ділиться емоціями військовий волонтер Микола ЖДАН. – Охтирчани активні, сміливі, дружні. З перших днів війни разом з мером підтримували військових, і Павло Петрович КУЗЬМЕНКО жодного разу ні в чому не відмовив, які б надскладні ситуації інколи не виникали. Тому хлопці просили передати слова найщирішої вдячності охтирчанам і особисто Павлові Петровичу.

Від військових із 93 ОМБр, за дорученням полковника Руслана ШЕВЧУКА - командира військової частини - Микола ЖДАН привіз в Охтирку медаль «За гідність та патріотизм», яку вручив міському голові Павлу КУЗЬМЕНКУ.

Микола ЖДАН згадує, як одного разу в результаті ворожого обстрілу з «Градів», було знищене місце дислокації «холодноярівців» під Ізюмом:

- «Терміново потрібні були спальники, каремати, генератор. Павло Петрович моментально відреагував і все вирішив. Завдяки небайдужості Охтирського міського голови військові забезпечені стравами швидкого приготування, бо ж на передовій готувати їжу ніколи. Ще передають туди тушонку, молоко, соки, засоби гігієни, рушники, ковдри та багато іншого. Це важливо. І нелегко організувати, але Охтирці під силу абсолютно все. Від усіх «холодноярівців» зичу залишатися такими ж героїчними. Будемо триматися разом і переможемо!», - впевнений Микола ЖДАН.

Охтирка дякує найкращим воїнам! Разом до Перемоги!

Охтирська міська рада