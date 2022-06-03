У Сумах скасували орендну плату за комунальне майно на чотири місяці Депутати міської ради позачергово зібралися у сесійній залі, аби розглянути низку важливих питань.

Сесію розпочали зі вшанування хвилиною мовчання пам’яті співгромадян, котрі загинули під час повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Потому міський голова Олександр ЛИСЕНКО оголосив заяву фракції «Сила і честь» про зміну її голови. Замість Ірини КУПРЕЙЧИК її очолив Олександр КИСІЛЬ.

Приступивши до розгляду питань порядку денного, депутати продовжили договір оренди Сумської ТЕЦ та підвищили «Сумитеплоенерго» розмір орендної плати, а також ухвалили для КП «Міськводоканал» Інвестиційну програму на 2022 рік та План розвитку на 2022–2026 роки.

Також звільнили орендарів від плати за користування майном комунальної власності Сумської міської територіальної громади на період з 1 березня по 30 червня. Як зазначив міський голова, це сприятиме відновленню економічної активності бізнесу. Термін дії пільги за потреби продовжать.

Сумські обранці погодили відзначення Почесною відзнакою Сумської міської ради «За заслуги перед містом» І ступеня командира однієї з військових частин Олександра МОРДВАНЮКА.

Крім того, під час сесії ухвалили звернення до голови Сумської обласної державної адміністрації/керівника Сумської обласної військової адміністрації щодо сприяння розв'язання питання безоплатної передачі у комунальну власність Сумської міської тергромади майнового комплексу з виробництва теплової енергії (Котельні Північного промвузла).

СМР