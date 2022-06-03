Спрощено організацію виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок

При цьому більше не потрібно здійснювати нотаріальне засвідчення документів.
Прикордонний контроль здійснюється із пред’явленням документів:
- згоди Нацсоцслужби на виїзд групи дітей;
- списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон;
- паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини;
- погодження службою у справах дітей згоди представників кожної дитини на її виїзд;
- заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреної службою у справах дітей.
Держприкордонслужба України