Спрощено організацію виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок Під час воєнного стану діти зможуть виїзджати за кордон на оздоровлення та відпочинок виключно за наявності згоди Нацсоцслужби.

При цьому більше не потрібно здійснювати нотаріальне засвідчення документів. Прикордонний контроль здійснюється із пред’явленням документів: - згоди Нацсоцслужби на виїзд групи дітей; - списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон; - паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини; - погодження службою у справах дітей згоди представників кожної дитини на її виїзд; - заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреної службою у справах дітей. Держприкордонслужба України