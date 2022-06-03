Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:3034

Спрощено організацію виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок

Під час воєнного стану діти зможуть виїзджати за кордон на оздоровлення та відпочинок виключно за наявності згоди Нацсоцслужби.

При цьому більше не потрібно здійснювати нотаріальне засвідчення документів.

Прикордонний контроль здійснюється із пред’явленням документів:

- згоди Нацсоцслужби на виїзд групи дітей;

- списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон;

- паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини;

- погодження службою у справах дітей згоди представників кожної дитини на її виїзд;

- заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреної службою у справах дітей.

Держприкордонслужба України

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

У Сумах оновлено телефони лікарень та графіки їх роботи
Сегодня 09:18
Мер Охтирки отримав медаль від холодноярівців, які заільняли місто
Сегодня 14:05
Спрощено організацію виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок
Сегодня 13:30
За минулу добу вогнеборці чотири рази ліквідовували загоряння на відкритих територіях
Сегодня 12:58
Меру міста на Сумщині повідомлено про підозру в організації незаконного порубу дерев на 2 млн грн
Сегодня 12:32
Сумський студент виграв "срібло" на Кубку Європи
Сегодня 12:19
У Сумах скасували орендну плату за комунальне майно на чотири місяці
Сегодня 12:03
На Сумщині від сьогодні змінюються правила реалізації алкоголю
Сегодня 11:46
Час економити: в магазинах «АТБ» знову діють акції!
Сегодня 11:44
На Сумщину з робочим візитом прибули представники незалежної міжнародної комісії ООН
Сегодня 11:30
У Глухові маршуртки возитимуть лише дачників
Сегодня 10:49
У Великій Писарівці рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожими ударами (відео)
Сегодня 10:28
view counter

Статьи

Виды электрогенераторов: сфера применения и особенности
Вчера 15:29
В Охтирці виділили по 10 тис. грн на перехід на індивідуальне опалення
Вчера 11:54
Головний інфекціоніст Сумщини про «епідемію холери»
12.06.2022 11:59
Чому Суми не можуть капітально ремонтувати дороги та не будуть завершувати фонтан «Садко»
12.06.2022 10:50
Відмінності між контрактом з Міноборони та контрактом з органами місцевого самоврядування
10.06.2022 16:13
"Усе за свої кошти. Тільки обіцянки". У Сумах люди самотужки відбудовують житло після російського авіаудару
09.06.2022 17:30
Оформлення грошової позики в МФО
09.06.2022 12:18
Чи будуть охтирчани взимку з теплом?
09.06.2022 09:18
Гранти для допомоги бізнесу під час війни
08.06.2022 15:14
У Сумах презентували 170 фотографій на виставці "Війна студентським об'єктивом"
08.06.2022 13:35
Как организовать доставку с сайта Ralph Lauren
06.06.2022 18:16
Сумщина. 100 днів війни...
03.06.2022 22:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.00; 16.00; 18.15
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.45; 18.15
Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля (Скотт Дерріксон, 2022)
Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля (Скотт Дерріксон, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.30; 14.45; 15.45; 18.00
Попелюшка й таємниця чарівного каменю (Еліс Блехарт, 2022)
Попелюшка й таємниця чарівного каменю (Еліс Блехарт, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
12.15; 15.00; 17.45
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
17.00

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.