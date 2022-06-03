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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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За минулу добу вогнеборці чотири рази ліквідовували загоряння на відкритих територіях

13 червня о 15:26, до Служби порятунку 101, надійшло повідомлення про загоряння залишків сухої рослинності по вул. Аеродромна в м. Кролевець.

Повідомив про пожежу випадковий перехожий, який побачив дим на відкритій території. На місце події було направлено відділення чергового караулу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Прибувши на місце вогнеборці встановили, що вогнем охоплено траву на площі до 200 кв. м

О 15:40 загоряння локалізували, а о 16:53 – витративши на гасіння майже 4 тонни води, повністю ліквідували.

Цього ж дня схожі випадки мали місце в містах Суми, Конотоп та Шостка.

Всього на гасіння загорянь було залучено 5 одиниць спеціальної техніки та 20 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян не провокувати загоряння в природних екосистемах, оскільки такі вчинки несуть за собою значну шкоду навколишньому природному середовищу, провокують масштабні пожежі, а вчинення таких дій тягне за собою адміністративну відповідальність!

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество
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