За минулу добу вогнеборці чотири рази ліквідовували загоряння на відкритих територіях

Повідомив про пожежу випадковий перехожий, який побачив дим на відкритій території. На місце події було направлено відділення чергового караулу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Прибувши на місце вогнеборці встановили, що вогнем охоплено траву на площі до 200 кв. м
О 15:40 загоряння локалізували, а о 16:53 – витративши на гасіння майже 4 тонни води, повністю ліквідували.
Цього ж дня схожі випадки мали місце в містах Суми, Конотоп та Шостка.
Всього на гасіння загорянь було залучено 5 одиниць спеціальної техніки та 20 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники вкотре звертаються до громадян не провокувати загоряння в природних екосистемах, оскільки такі вчинки несуть за собою значну шкоду навколишньому природному середовищу, провокують масштабні пожежі, а вчинення таких дій тягне за собою адміністративну відповідальність!
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області