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Час економити: в магазинах «АТБ» знову діють акції!

Заснована в перші роки української незалежності торговельна мережа «АТБ» вважається головним постачальником гарантовано свіжих продуктів та якісних товарів першої необхідності для мільйонів громадян. Саме це є головною місією компанії, працівники якої щодня докладають максимум зусиль задля гарантування продовольчої безпеки нашої країни.

Після повномасштабного воєнного вторгнення окупаційних військ рф на нашу землю важливість цього питання зросла в рази. Інфраструктура багатьох регіонів України зазнала чималих (подекуди майже фатальних) руйнувань, а доходи населення відчутно знизилися. Звісно, що за таких умов більш як три з половиною тисячі найменувань (довоєнний асортимент магазинів «АТБ») гарантовано свіжих продуктів за демократичними цінами стали справжнім порятунком для мільйонів українців. 

Наразі в супермаркетах найбільшої за багатьма показниками (товарообігом, обсягом сплачених податків, кількістю супермаркетів) торговельної мережі країни знову з'явились акційні пропозиції, що дозволяє клієнтам економити кошти. Уже сьогодні в комфортних супермаркетах мережі діє акція «Суперціна» – а це дві сотні товарних позицій. В компанії кажуть, що невдовзі кількість акційних продуктів помітно зросте. 

Також розпочато акцію «Економія», яка дещо нагадує довоєнний «Товар тижня». За її умовами кожного тижня можна купувати певні групи продуктів зі значною знижкою. Для початку це близько двох десятків товарних позицій, проте з часом їхня кількість збільшуватиметься. Уже зараз можна придбати за акційними цінами молочні продукти, ковбасні вироби, пельмені, вареники, шоколад тощо. 

Повернення акційних пропозицій, до яких давно звикли мільйони українців, доводить те, що  компанія, незважаючи на економічні труднощі в країні та війну, яка триває, дотримується свого традиційного принципу «Зручно та економно».

На жаль, акційні пропозиції тимчасово не діятимуть  у населених пунктах, де точаться активні бойові дії. Зі зрозумілих причин асортимент там дещо змінено.

Варто зауважити, що саме улюблені українцями супермаркети лідера вітчизняної торгівлі першими відкрилися на багатьох деокупованих територіях Київщини, Сумщини, Харківщини...

«Відновлювати роботу магазинів ми почали відразу після деокупації відповідних регіонів. Тільки за останній місяць ми  поновили роботу 92 магазинів у Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Харківській областях  – всюди, де є доступність і можливість. Особлива гордість – це швидке відновлення роботи магазинів у містах Буча й Ірпінь.

У наших планах до кінця червня відновити діяльність ще приблизно ста магазинів нашої мережі та додатково відкрити близько 10 нових магазинів. Ставимо планку максимально наблизити кількість магазинів, які працюють, до довоєнного часу. Все буде Україна!» — повідомив на власній сторінці у Facebook Борис Марков, генеральний директор корпорації «АТБ».

Окрім того, саме магазини лідера вітчизняного ритейлу надали можливість вимушеним переселенцям годувати свої родини у західних і центральних областях країни.

Навіть зазнавши великих руйнувань, логістична система «АТБ» (мультитемпературні складські центри європейського зразка, автоколони...) сьогодні продовжує функціонувати в штатному режимі. Завдяки власному імпорту та потужній логістиці численні полички магазинів знайомої кожному з нас мережі наповнюються щодня,  тож дефіциту соціальних продуктів і товарів першої необхідності немає. 

Окрім гарантування продовольчої безпеки країни, корпорація «АТБ» робить чималий внесок у підтримку вітчизняної економіки (створення нових робочих місць, стабільна сплата податків до бюджетів усіх рівнів) і надає величезну підтримку нашим захисникам. Згідно з даними із відкритих джерел, загальна сума гуманітарної допомоги українцям від «АТБ» за час повномасштабного воєнного вторгнення вже перевищила 200 мільйонів гривень. Ці кошти спрямовують на допомогу  армії, а також мирним жителям у зонах бойових дій, постраждалим від ракетних ударів медичним установам, волонтерським організаціям тощо.

Экономика
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