У війні з рф загинув Герой з Сум Україна втрачає своїх синів. У боях за Батьківщину загинув сумчанин Пасько Віталій.

Захисник проходив службу на посаді водія 2 мінометного розрахунку 2 мінометного взводу 4 мінометної батареї 2 десантно-штурмового батальйону. 10 червня 2022 року в Донецькій області, вірний військовій присязі в бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість та мужність, солдат Пасько Віталій Вікторович загинув під час масованого артилерійського обстрілу.

Прощання з загиблим воїном відбудеться 14 червня о 13.00 у Миколаївській церкві по вул. Нахімова.

Поховають Героя на Алеї Слави на Баранівському цвинтарі о 13.00.

Щирі співчуття рідним і близьким...