У Глухові маршуртки возитимуть лише дачників

За інформацією перевізників, у них нема необхідної кількості пального, крім того практично відсутній пасажиропотік.
Спецрейсів для дачників стане більше
Маршрутка №6 на цьому тижні повезе людей у середу, пятницю і неділю (15,17 та 19 червня). Виїзд з вул Шевченка о 7:00, від лісгоспу - о 13.30
Маршрутка №4 від школи №6 о 7:00 до товариства "Кристал" поїде у середу 15 червня ( назад - 0 15:00)
та у неділю 19 червня (назад о 16:00)
Вартість проїзду 12 грн у зв'язку із значним здорожчанням пального.
Глухівська міська рада