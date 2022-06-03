У Глухові маршуртки возитимуть лише дачників Масові рейси нещодавно запущених по місту Глухову маршрутних таксі поки призупиняються.

За інформацією перевізників, у них нема необхідної кількості пального, крім того практично відсутній пасажиропотік.

Спецрейсів для дачників стане більше

Маршрутка №6 на цьому тижні повезе людей у середу, пятницю і неділю (15,17 та 19 червня). Виїзд з вул Шевченка о 7:00, від лісгоспу - о 13.30

Маршрутка №4 від школи №6 о 7:00 до товариства "Кристал" поїде у середу 15 червня ( назад - 0 15:00) та у неділю 19 червня (назад о 16:00)