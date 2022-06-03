Мужні люди: у Сумах представили перфоманс «Подивись мені в очі» У бібліотеці-філії № 17 аматорський театр людей з інвалідністю «Ми Є» представив перфоманс «Подивись мені в очі».

Дійство, яке не залишило байдужим нікого з глядачів… Монологи акторів про життя та смерть, про мир та війну, про сенс життя… Філософська трактовка буденності – проста і складна. Така, яке і є наше сьогодення – мінливе з думками про Вічність…

Дарина ВИХРЕСТ, Андрій ЗАГОРУЛЬКО, Тетяна МИКИТЕНКО, Алла СУРКОВА, Роман ТИСЯЧНИК, Наталя МОСКАЛЕНКО, Олексій ЯКУЩЕНКО, Наталя КІРЕЄВА, Оля ПАРШИНА та Андрій ТУРЧИН – ось ті актори, які вже 4-й рік займаються в театрі. Майже всі вони є члени Сумської міської благодійної організації «Доброта» Талановиті, креативні… А допомагає їм проявити свій талант та розкритися як особистостям режисерка Тетяна НЯНЬКІНА.

Після спектаклю акторів привітала начальник відділу культури Наталя ЦИБУЛЬСЬКА та завідувачка філії Оксана БОБИРЬ від колективу бібліотеки подарувала співрежисерці колективу театру Наталі КУЦІЙ букет троянд.

Від імені «Доброти» творчий колектив отримав солодкі подарунки.

СМР