До переліку громад, де ведуться бойові дії, додалась ще одна з Сумщини Наказом Мінреінтеграції затверджено оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Нагадуємо, перелік не є фіксованим документом – він регулярно актуалізується.

В оновленому переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) перебувають 8 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (7 громад), Донецької (66 громад), Запорізької (55 громад), Луганської (37 громад), Миколаївської (24 громади), Харківської (51 громада), Херсонської (49 громад) і Сумської (14 громад) областей. На Сумщині додалася Ворожбянська громада.

Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.

Інформуємо, що зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

При цьому спираються на три ключові критерії щодо визначення територій. Це:

● території, що є тимчасово окупованими;

● території, що перебувають в оточенні (блокуванні);

● території, на яких тривають активні бойові дії.

Довідка

До переліку вже віднесено 14 громад Сумської області:

- Новослобідська і Путивльська громади Конотопського району;

- Великописарівська, Охтирська, Тростянецька громади Охтирського району;

Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Юнаківська та Ворожбянська громади Сумського району;

- Есманська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Шалигінська громади Шосткинського району.