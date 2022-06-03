Сумчан запрошують на благодійні екскурсії містом

16, 23, 30 червня (кожний четвер) - "Містичні Суми", початок о 18:00.

18, 25 червня (кожну суботу) - "Легенди та факти міста над Пслом", початок о 11:00 (смачний комплімент кожному від Кулінарної студії "ОК").

19, 26 червня (кожну неділю) - "Вуличне мистецтво Сум", початок о 16:00 (цікавезна екскурсія по контактним скульптурам та муралам нашого міста).

Пропонуємо відволіктися трішки від новин, підняти свій настрій, а також безпосередньо долучитись до наближення нашої перемоги над ворогом, зробивши благодійні внески, які у кінці місяця традиційно підуть на підтримку ЗСУ.

Приходьте, буде цікаво.

Все буде - Україна!

Реєстрація за телефоном: 068 435 27 10 - Олександр або на сайті: www.welcome.sumy.ua.