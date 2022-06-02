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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 21:5185

Рашисти обстріляли дві громади на Сумщині

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Ситуація станом на 21:00 12 червня 2022

Трохи за 8:30 ранку ворог почав обстріли по території Миропільської громади, 20 пострілів з гранатомету.

 Ближче до 14 години було ще 3 вибухи   на території Білопільської громади.

Жертв та руйнувань немає».

Общество
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