Рашисти обстріляли дві громади на Сумщині Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Ситуація станом на 21:00 12 червня 2022 Трохи за 8:30 ранку ворог почав обстріли по території Миропільської громади, 20 пострілів з гранатомету. Ближче до 14 години було ще 3 вибухи на території Білопільської громади. Жертв та руйнувань немає».