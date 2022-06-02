У Сумах негода пошкодила контактну мережу тролейбусів (відео) Внаслідок негоди, що пронеслася Сумами ввечері 12 червня, в районі вул. Прикордонна заблоковано рух транспорту.

Шквальний вітер спричинив падіння дерев на контактну мережу (обрив у кількох місцях), пошкоджені кронштейни.

Тролейбуси, що курсують за маршрутом №2 «Автовокзал – Керамейя» на період проведення ремонтних робіт слідуватимуть ЗА ЧАСТКОВО ЗМІНЕНОЮ СХЕМОЮ: розвертатимуться на зупинці «Прохідна №2» (без заїзду на кінцеву зупинку маршруту).

Подібна ситуація і на ділянці дороги по вул. Троїцька (про курсування комунального транспорту через зазначену ділянку буде повідомлено додатково).

Аварійні бригади КП СМР «Електроавтотранс» вже працюють на місцях та долають наслідки буревію.

Просимо пасажирів планувати маршрути поїздок з урахуванням ситуації.

Наразі робимо усе, аби відновити рух тролейбусів за маршрутами якнайшвидше.





КП СМР «Електроавтотранс»