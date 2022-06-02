У Ромнах поховали героя-захисника Скорботний захід відбувся сьогодні у Роменській громаді. На Алеї Слави прощалися з українським захисником, солдатом Максимом КОТОМ, який загинув у бою за нашу Батьківщину.

Віддати данину пам’яті полеглому воїну зібралися рідні, друзі, керівництво громади, знайомі та небайдужі мешканці. Присутні прихилили коліна та хвилиною мовчання вшанували героїчного земляка.

Призваний на військову службу, водій мінометної батареї десантно-штурмового батальйону, відчайдушно захищав незалежність нашої країни, її мирне небо і віддав головне – своє життя в цій священній боротьбі.

Вдячну пам’ять про Максима зберігатимуть усі, хто його знав, товаришував та мріяв про щасливе майбутнє у вільній країні.

Війна безжальна… Ми повинні пам’ятати кожного захисника, який заплатив найвищу ціну задля миру та спокою в Україні.

За повідомленням відділу з питань внутрішньої політики РМР