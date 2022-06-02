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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 18:58

Рашисти обстріляли село на Сумщині

Оперативна інформація станом на 18.00 12.06.2022 щодо російського вторгнення від Генерального Штабу Збройних Сил України.

Триває сто дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському,  Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін.

На останньому російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, а також цивільної інфраструктури в населених пунктах Хрінівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області (Охтирський район).

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії, намагається покращити тактичне положення, продовжує удосконалення інженерного обладнання оборонних позицій в районі населеного пункту Новий Бурлук.

Ворог обстріляв із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки.

Безуспішно вів штурм в напрямку населених пунктів Стариця – Рубіжне.

На Слов’янському напрямку українські воїни успішно відбили ворожі  штурмові дії на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Довгеньке – Долина.

На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Здійснював вогневе ураження позицій наших військ вздовж лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, продовжив обстріли наших підрозділів. Здійснює заходи з підготовки до наступу.

На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжив застосування ствольної та реактивної артилерії. Намагається подолати опір наших військ та встановити повний контроль над містом Сєверодонецьк, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії з метою охоплення населеного пункту Врубівка, успіху не мали.

При спробі відновити штурмові дії в напрямку Оріхове – Золоте ворог отримав рішучу відсіч українських захисників та відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших військ з метою сковування їх дій та недопущення перегрупування.

На Південнобузькому напрямку загарбники намагаються утримувати зайняті раніше позиції та здійснювати обстріли підрозділів Сил оборони.

Ворог завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Широке, Добрянка та Благодатне.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

Общество
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