У Конотопі вогнеборці ліквідували загоряння автобусу 12 червня о 15:19 на лінію екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про загоряння автобусу по вул. Успенсько-Троїцька в м. Конотоп.

Про пожежу повідомив водій, який прибувши на місце стоянки відчув різкий запах диму в кабіні. На місце події було направлено черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що ще до прибуття пожежно – рятувальних підрозділів водій намагався самостійно приборкати полум’я за допомогою наявного вогнегасника, але вогонь швидко поширився горючим облицюванням на салон транспортного засобу.

О 15:25 загоряння локалізували, а о 15:38 – повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 7 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області