Охтирчанка виграла «Дитячу коронацію слова» Стали відомі переможці Міжнародного мультимистецького конкурсу «Дитяча Коронація слова» за 2021 рік.

Церемонія нагородження переможців Міжнародного мультимистецького конкурсу «Дитяча Коронація слова» відбулася 11 червня.

Церемонію нагородження переможців за 2021 рік організував Міжнародний літературний конкурс «Коронація слова», Київський Палац дітей та юнацтва та Інформаційно-творче агентство «ЮН-ПРЕС» КПДЮ за підтримки Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації, Департаменту культури КМДА. Церемонія мала відбутися ще 26 лютого, але перенеслася через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Ось імена нових зірок та зірочок, що засяють на вітчизняному літературному небосхилі, імена дітей і дорослих, які пишуть найкращі тексти для дітей:

Номінація «Діти для дітей»

Збірка віршів – «Вірш про маму» Єсенія Ковальова, 12 років (м. Остер, Чернігівська область)

Оповідання - «Життя собаки звичайного» Вероніка Батюк, 15 років (м. Охтирка, Сумська область)

Казка – «Другий шанс для Лінки-Мандаринки» Дарина Католик 12 років (с. Зимне, Волинська область)

Повість – «Легенда четвертого дракона» Рудольф Абубікович ,12 років (м. Київ)

Номінація «Дорослі для дітей»

Твори для дошкільнят

Збірка віршів – «Ялинка у зоринках» Аліна Конотоп (с. Великі Кринки, Полтавська область)

Збірка загадок – «Загадки для малої Владки» Михайло Луцюк (с. Михлин, Волинська область)

Збірка пісень – «Заведу я динозавра» Наталія Шейн (м. Запоріжжя)

Збірка оповідань – «Бронтозаврик Бешкетник» Ганна Левада (м. Запоріжжя)

Оповідання – «Соломійка у Країні Загублених Ґудзиків» Ольга Андріяшко (м. Івано-Франківськ)

Збірка казок – «Пригоди Хоробрика» Наталка Ліщинська (м. Львів)

Казка – «Шафова експрес-доставка» Анастасія Куликова (м. Нікополь, Дніпропетровська область)

П’єса – «Різдво, Різдво, Різдво…» Андрій Водов (м. Київ)

Твори для молодших школярів

Збірка віршів – «Книжечка найкращих друзів» Юлія Вротна (м. Київ)

Пісня – «Марш козаченьків» Віталій Гупалюк (с. Франівка, Рівненська область)

Збірка оповідань – «Пригоди Бублика і Хрустика» Анастасія Малая (с. Ліски, Одеська область)

Оповідання – «Цариця Грифонів» Володимир Коваль (м. Дніпро)

Збірка казок – «Казки для принцеси» Ірина Буторина (м. Одеса)

Казка – «Кохання Русалоньки» Тетяна Степченко (м. Ананьїв, Одеська область)

П’єса – «Небесні Пузявлики» Юлія Бозаджиєва (м. Запоріжжя)

Анімація» – «П`ятнашки» Олена Шарманова (м. Київ)

Кіносценарії – «Бобер Бамсі. Хранитель ковчега» Сергій Леоненко (м. Київ)

Повісті

1 премія – «Приборкання Кичери» Віктор Полянко (м. Київ)

2 премія – «Фортель і Мімі» Олександр Гаврош (м. Ужгород), «Втеча із Звірокола». Тетяна Кулагіна (м. Київ) і Олексій Писарєв (м. Канів)

3 премія – «Дальтонік і Геркулесик» Вікторія Ярош (м. Київ), «Супергерої з 1-Б» Ольга Куждіна (м. Кривий Ріг)

Фіналісти «Дорослі для дітей. Повісті»

«Директор цукрової фабрики» Мар’яна Тарнавська (м. Львів)

«А ми веселі в роучах» Ольга Тарасова (м. Лозова, Харківська область)

«Янгол чекає друга» Марина Губарець (м. Київ)

«Злочин в Ліснейленді» Наталія Колесова (м. Київ - м. Рим, Італія)

«Охоронці щасливого дитинства» Оксана Магочкіна (с. Лисогірка, Одеська область)

«Ключ» Наталія Бурмака (м. Суми)

«Лист надії» Ірина Поліщук (м. Київ)