На Роменщині, ліквідувавши загоряння сінника, вогнеборці врятували від знищення житловий будинок 12 червня о 02:10, до Служби порятунку 101, надійшло повідомлення про загоряння сінника по вул. Червонослобідська в с. Семенівка, Роменського району.

На місце події було направлено відділення чергового караулу 21-ї державної пожежно-рятувальної частини, добровільну пожежну команду с. Семенівка та пристосовану техніку місцевого агропідприємства.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено сінник по всій площі та до 8 тонн сіна, утворилась загроза подальшого поширення вогню на поруч розташований житловий будинок та три господарчі споруди. Для безперебійної подачі води на гасіння пожежні автоцистерни довелось до заправляти від водонапірної башти, яка була розташована на відстані 1,5 км від осередку горіння.

О 02:47 загоряння локалізували, а о 05:31 – витративши на гасіння майже 14 тонн води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 5 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 1 автомобіль та 2 працівники добровільної пожежної команди с. Семенівка і 1 одиницю пристосованої техніки та 1 працівника місцевого агропідприємства.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області