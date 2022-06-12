За минулу добу рятувальники Сумщини тричі ліквідовували загоряння сухої рослинності (ВІДЕО)

На місце події було направлено відділення чергового караулу 15 – ї державної пожежно – рятувальної частини.
По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено залишки сухої рослинності на площі до 40 кв. м. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на поруч розташований ліс.
О 11:35 загоряння локалізували, а о 11:47 – витративши на гасіння майже 4 тонни води, повністю ліквідували.
Цього ж дня схожі випадки були зафіксовані на Краснопільщині та в обласному центрі, а загальна площі пройдена вогнем склала більше 1 га.
Всього на гасіння було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 13 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області