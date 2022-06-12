За минулу добу рятувальники Сумщини тричі ліквідовували загоряння сухої рослинності (ВІДЕО) 11 червня о 11:10, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності ні відкритій території поблизу с. Сарнавщина, що на Конотопщині.

На місце події було направлено відділення чергового караулу 15 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено залишки сухої рослинності на площі до 40 кв. м. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на поруч розташований ліс.

О 11:35 загоряння локалізували, а о 11:47 – витративши на гасіння майже 4 тонни води, повністю ліквідували.

Цього ж дня схожі випадки були зафіксовані на Краснопільщині та в обласному центрі, а загальна площі пройдена вогнем склала більше 1 га.

Всього на гасіння було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 13 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області