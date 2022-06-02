Сумчани виступили на чемпіонаті Європи зі стрільби з луку 6-12 червня у Мюнхені проходив чемпіонат Європи зі стрільби з луку.

Серед учасників була і українська збірна, у складі якої виступали сумчани Олексій Гунбін і Артем Овчинніков та студент СумДПУ Іван Кожокарь.

На жаль, українська збірна залишилася без медалей. Найближчими до п’єдесталу були Олексій Гунбін і львів’янка Вероніка Марченко, які у міксті були четвертими, програвши у півфіналі нідерландцям, а у бронзовому фіналі – італійцям.

У командних змаганнях чоловіки – Олексій Гунбін, Артем Овчинніков і Іван Кожокарь – дійшли до чвертьфіналу, де програли майбутнім чемпіонам з Італії. Жіноча збірна показала дев’ятий результат.

І індивідуальних стрільбах кращою серед українок була Вероніка Марченко – 5-те місце, випускниця СумДПУ Анастасія Павлова – 9-ю, Соломія Гнип – 17-ю. Серед українців кращим був Іван Кожокарь – 6-те місце, Артем Овчинніков був 17-м, Олексій Гунбін – 33-м.

Своїми результатами українська команда здобула 4 ліцензії (3 чоловічі і 1 жіноча) на ІІІ Європейські Ігри 2023, які пройдуть у Польщі.