СБУ заблокувала шахрайську схему «Ваш родич у полоні!»

Серед псевдопослуг, які пропонували шахраї:
▪️ телефонна розмова з полоненим – від 10 до 50 тис. грн
▪️ визволення з полону – від 50 до 200 тис. грн
▪️ перевезення тіла загиблого – до 10 тис. грн
Звичайно, що жодну з обіцянок зловмисники не могли виконати. А після отримання грошей – просто зникали зі зв’язку.
Організатором схеми виявився чоловік, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Маріуполі. Він нещодавно вийшов з тюрми.
Крім того, у Запоріжжі в нього була спільниця. Її затримали спецпризначенці СБУ.
Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за «визволення» родича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених:
+38 067 650-83-32
+38 098 087-36-01
або на електронну адресу united.centre.ssu@gmail.com
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