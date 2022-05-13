СБУ заблокувала шахрайську схему «Ваш родич у полоні!» На Запоріжжі були викриті зловмисники, які телефонували рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонували свою «допомогу» у нібито визволенні їх з полону.

Серед псевдопослуг, які пропонували шахраї:

▪️ телефонна розмова з полоненим – від 10 до 50 тис. грн

▪️ визволення з полону – від 50 до 200 тис. грн

▪️ перевезення тіла загиблого – до 10 тис. грн

Звичайно, що жодну з обіцянок зловмисники не могли виконати. А після отримання грошей – просто зникали зі зв’язку.

Організатором схеми виявився чоловік, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Маріуполі. Він нещодавно вийшов з тюрми.

Крім того, у Запоріжжі в нього була спільниця. Її затримали спецпризначенці СБУ.

Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за «визволення» родича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених:

+38 067 650-83-32

+38 098 087-36-01

або на електронну адресу united.centre.ssu@gmail.com