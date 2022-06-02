На Охтирщині поліцейські викрили чоловіка у незаконному поводженні з вибуховими предметами та боєприпасами Більше ста набоїв калібру 5,45 мм, 2 магазини до автомату та предмет, зовні схожий на гранту Ф1 із запалом виявили та вилучили працівники поліції вдома у місцевого мешканця.

Під виконання службових обов’язків поліцейський офіцер громади дізнався інформацію про те, що одним із мешканців Охтирського району зберігає вдома вибуховий пристрій та боєприпаси.

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України, у ході якого слідчі поліції навідалися додому до 51-річного зловмисника з санкціонованим обшуком.

Під час якого знайшли 116 набоїв калібру 5,45 мм, 2 магазини до автомату АК та предмет, зовні схожий на гранту Ф1 із запалом.

Все виявлене співробітники поліції вилучили та направили для проведення експертного дослідження.

Досудове розслідування триває.

Поліція Сумщини