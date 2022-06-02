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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Охтирські поліцейські затримали чоловіка за вчинення грабежу (відео)

Кілька годин знадобилося правоохоронцям, щоб встановити місцезнаходження зловмисника та затримати його. Наразі чоловік вже дає свої покази слідчим.

До чергової частини Охтирського районного відділу поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що напередодні до її квартири заліз чоловік, та нанісши їй тілесні ушкодження, відкрито заволодів її майном.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що вказаний злочин вчинив раніше неодноразово судимий за корисливі злочини, 52-річний знайомий потерпілої.

Як з’ясували співробітники поліції, залізши до квартири жінки, шляхом пошкодження віконної рами, зловмисник наніс тілесні ушкодження господарці. Після чого поклав до кишені мобільний телефон жінки, взяв обігрівач та пішов.

Однак залишитися невикритим чоловіку не вдалося. Наразі його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

 

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
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