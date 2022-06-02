У сумській бібліотеці відкрили шаховий клуб 10 червня в приміщенні читального залу бібліотекb-філії №17 МЦБС відбувся обласний турнір зі швидких шахів, присвяченого відкриттю шахового клубу.

Згідно регламенту турнір проводився за швейцарською системою в 7 турів з контролем часу 15 хвилин та 2 с на хід. Учасниками турніру були 20 сумчан.

Переможцем виявився неодноразовий переможець та призер багатьох турнірів 14-річний Олексій Ольштинський – 7 очок. Друге місце посів Микола Семенов – 6 очок. Третій рядок за Володимиром Савченком. Кращий результат серед ветеранів 60 та 60+ у Володимира Тихоновського – 4,5 очок, Євгенія Коваля – 4 очок. Серед молоді кращий результат у Владислава Гая – 4 очки та Михайла Лемешенка – 3,5 очка.

Президент федерації В.П. Пономаренко щиро подякував адміністрації закладу і нагородив переможців грамотами та подякував присутніх за участь.