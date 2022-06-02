Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 09:38209

У сумській бібліотеці відкрили шаховий клуб

10 червня в приміщенні читального залу бібліотекb-філії №17 МЦБС відбувся обласний турнір зі швидких шахів, присвяченого відкриттю шахового клубу.

Згідно регламенту турнір проводився за швейцарською системою в 7 турів з контролем часу 15 хвилин та 2 с на хід. Учасниками турніру були 20 сумчан.

Переможцем виявився неодноразовий переможець та призер багатьох турнірів 14-річний Олексій Ольштинський – 7 очок. Друге місце посів Микола Семенов – 6 очок. Третій рядок за Володимиром Савченком. Кращий результат серед ветеранів 60 та 60+ у Володимира Тихоновського – 4,5 очок, Євгенія Коваля – 4 очок. Серед молоді кращий результат у Владислава Гая – 4 очки та Михайла Лемешенка – 3,5 очка.

Президент федерації В.П. Пономаренко щиро подякував адміністрації закладу і нагородив переможців грамотами та подякував присутніх за участь.

Спорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

З 13 червня відбудуться зміни у русі потягу Київ-Шостка (+розклад)
Сегодня 11:52
На Охтирщині поліцейські викрили чоловіка у незаконному поводженні з вибуховими предметами та боєприпасами
Сегодня 10:47
Сумський каратист відзначився в Іспанії
Сегодня 10:05
Охтирські поліцейські затримали чоловіка за вчинення грабежу (відео)
Сегодня 09:55
У сумській бібліотеці відкрили шаховий клуб
Сегодня 09:38
У Сумах розіграли Кубок ЗСУ з футболу
Сегодня 08:36
На Сумщині очікується різке погіршення погодних умов
Сегодня 08:22
Рашисти скинули вибухівку і обстріляли Великописарівську громаду
Вчера 21:42
Зеленський схвалив перекидання тероборони в зону бойових дій
Вчера 21:05
Рашисти обстріляли село на Сумщині у прикордонні
Вчера 18:53
На дорожній розв'язці поблизу Сум відновлюють пошкодження, що лишились після русні
Вчера 17:17
На Сумщині упродовж доби вогнеборці п’ять разів приборкували загоряннями сухої рослинності та сміття
Вчера 17:09
view counter

Статьи

Головний інфекціоніст Сумщини про «епідемію холери»
Сегодня 11:59
Чому Суми не можуть капітально ремонтувати дороги та не будуть завершувати фонтан «Садко»
Сегодня 10:50
Відмінності між контрактом з Міноборони та контрактом з органами місцевого самоврядування
10.06.2022 16:13
"Усе за свої кошти. Тільки обіцянки". У Сумах люди самотужки відбудовують житло після російського авіаудару
09.06.2022 17:30
Оформлення грошової позики в МФО
09.06.2022 12:18
Чи будуть охтирчани взимку з теплом?
09.06.2022 09:18
Гранти для допомоги бізнесу під час війни
08.06.2022 15:14
У Сумах презентували 170 фотографій на виставці "Війна студентським об'єктивом"
08.06.2022 13:35
Как организовать доставку с сайта Ralph Lauren
06.06.2022 18:16
Сумщина. 100 днів війни...
03.06.2022 22:56
Що робити, якщо у лікарні відмовляють у безоплатних послугах чи ліках
03.06.2022 10:37
Новації оренди комунального майна у період воєнного стану у Сумах
02.06.2022 12:15
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.00; 16.00; 18.15
Попелюшка й таємниця чарівного каменю (Еліс Блехарт, 2022)
Попелюшка й таємниця чарівного каменю (Еліс Блехарт, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50; 14.10; 16.10
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.45; 18.15
Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля (Скотт Дерріксон, 2022)
Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля (Скотт Дерріксон, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.30; 15.45; 18.00
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
12.15; 15.00; 17.45
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
17.00

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.