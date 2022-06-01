У 100 км від Сумщини на росії сталася пожежа у військовій частині Дим було добре видно за багато кілометрів від самої частини.

У Клинцях Брянської області у суботу, 11 червня, загорілася місцева військова частина. Вогонь спалахнув близько шостої ранку. Багато місцевих жителів спостерігали густий дим у небі з різних районів населеного пункту.

Інформацію повідомляють різні місцеві Telegram-канали, передає "Телеграф". Попередньо причина займання невідома, проте перед початком пожежі багато хто чув гучний вибух.

Як зазначають наявні джерела, поранених та загиблих внаслідок пожежі нібито немає. Проте сам об’єкт військової інфраструктури значно постраждав з урахуванням густоти диму, який видніється на багато кілометрів.