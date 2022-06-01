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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:52116

Кролевецькі поліцейські розслідують обставини ДТП з двома потерпілими

У результаті ДТП, що сталася учора, близько 18 години в с. Обтове Конотопського району два хлопця отримали тілесні ушкодження.

Як попередньо встановили співробітники поліції,19-річний хлопець, керуючи мотоциклом KINLON, не впорався з керуванням та допустив падіння транспортного засобу. У результаті чого водій та його 16-річний пасажир отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Слідство триває.

Поліція Сумщини

Право
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