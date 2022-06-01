Більше ніж 779 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф Станом на ранок 11 червня 2022 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 287 дітей загинуло та понад 492 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 217, Харківській - 132, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15. У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 24 дітей в м. Маріуполь Донецької області внаслідок невибіркових обстрілів військовими рф. Також стало відомо про поранення 9 квітня внаслідок обстрілів окупантами смт. Райгородок Донецької області 17-річної дівчини.