Більше ніж 779 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 217, Харківській - 132, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.
У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 24 дітей в м. Маріуполь Донецької області внаслідок невибіркових обстрілів військовими рф.
Також стало відомо про поранення 9 квітня внаслідок обстрілів окупантами смт. Райгородок Донецької області 17-річної дівчини.