У Лебедині хочуть підвищити вартість проїзду у 3 рази Комунальне підприємство «Комбінат благоустрою виконавчого комітету Лебединської міської ради» має намір підвищити тариф на маршруті загального користування у режимі маршрутного таксі № 7 «Черемушки – с. Куданівка – вул. Кобижча – СХТ – вул. Сумська» у розмірі 26,00 гривень.

Чинний тариф на проїзд в автобусах загального користування, що працюють у режимі руху маршрутного таксі по місту Лебедин, встановлений рішенням виконавчого комітету Лебединської міської ради від 27.04.2022 № 62 «Про встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів мікроавтобусами та автобусами ПАЗ», становить 8,00 гривень.

Відповідно до пункту 1.6 Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2009 р. за № 1146/17162 перегляд рівня тарифів повинен здійснюватися у зв’язку зі зміною умов виробничої діяльності та реалізації послуг, що не залежать від господарської діяльності перевізника, у тому числі в разі зміни вартості пального більш ніж на 10%. На сьогодні вартість дизельного палива зросла до 57 грн./л., врахована в діючих тарифах до 28,08 грн./літр (на 202%).

Пропозиції направляти у письмовому вигляді на адресу: вул. Гастелло, 31, м. Лебедин, Сумська обл., 42200, (тел. (05445) 5-12-68) протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення.

Лебединська міська рада