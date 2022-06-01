На Буринщині поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотиків

Під час поверхневого огляду виявилося, що чоловік має при собі поліетиленові пакети з подрібненою рослинною речовиною, зовні схожою на канабіс. Загальна вага знайденого близько 200 грамів.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.
Все виявлене правоохоронці вилучили та направили до експертної установи.
За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Слідство триває.
Поліція Сумщини