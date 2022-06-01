Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:13170

На Буринщині поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотиків

Вчора, в ході оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мак», працівники карного розшуку відділу поліцейської діяльності 1 (м. Буринь) побачили 46-річного чоловіка, який при появі поліцейських почав нервувати.

Під час поверхневого огляду виявилося, що чоловік має при собі поліетиленові пакети з подрібненою рослинною речовиною, зовні схожою на канабіс. Загальна вага знайденого близько 200 грамів.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. 

Все виявлене правоохоронці вилучили та направили до експертної установи.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Слідство триває.

Поліція Сумщини

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

У Лебедині хочуть підвищити вартість проїзду у 3 рази
Сегодня 11:52
На Буринщині поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотиків
Сегодня 11:13
Охтирські лісівники висадили ліс біля самісінького кордону з рф
Сегодня 10:40
Рашисти вночі обстрілювали прикордоння Сумщини
Сегодня 10:05
На Сумщині найвищий 5 клас пожежної небезпеки!
Сегодня 10:00
Сумські копи під час відпрацювання виклику виявили чоловіка, якого розшукували за крадіжку
Сегодня 09:17
На Сумщині під час артобстрілу загинула одна людина
Вчера 23:26
У Конотопі під колеса автівки потрапили двоє підлітків
Вчера 22:53
Поліція вилучила у сумського волонтера 1,5 тонни дизельного палива
Вчера 22:28
На Сумщині послабили правила продажу алкоголю
Вчера 20:14
"Електроавтотранс" підсилює напрямок Тополянської комунальними автобусами
Вчера 17:54
Лебединські поліцейські викрили чоловіка у незаконному порубі лісу
Вчера 17:34
view counter

Статьи

Відмінності між контрактом з Міноборони та контрактом з органами місцевого самоврядування
Вчера 16:13
"Усе за свої кошти. Тільки обіцянки". У Сумах люди самотужки відбудовують житло після російського авіаудару
09.06.2022 17:30
Оформлення грошової позики в МФО
09.06.2022 12:18
Чи будуть охтирчани взимку з теплом?
09.06.2022 09:18
Гранти для допомоги бізнесу під час війни
08.06.2022 15:14
У Сумах презентували 170 фотографій на виставці "Війна студентським об'єктивом"
08.06.2022 13:35
Как организовать доставку с сайта Ralph Lauren
06.06.2022 18:16
Сумщина. 100 днів війни...
03.06.2022 22:56
Що робити, якщо у лікарні відмовляють у безоплатних послугах чи ліках
03.06.2022 10:37
Новації оренди комунального майна у період воєнного стану у Сумах
02.06.2022 12:15
Управління з питань праці роз’яснює: поєднання роботи та волонтерської діяльності
01.06.2022 16:11
Герой України комбриг Кащенко про особливості війни та завдання командирів
01.06.2022 14:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.00; 16.00; 18.15
Попелюшка й таємниця чарівного каменю (Еліс Блехарт, 2022)
Попелюшка й таємниця чарівного каменю (Еліс Блехарт, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50; 14.10; 16.10
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.45; 18.15
Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля (Скотт Дерріксон, 2022)
Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля (Скотт Дерріксон, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.30; 15.45; 18.00
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
12.15; 15.00; 17.45
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
17.00

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.