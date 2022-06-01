Охтирські лісівники висадили ліс біля самісінького кордону з рф Лісові масиви більшості держлісгоспів Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства межують з країною-агресоркою.

Загальна протяжність державного кордону з рф складає понад 560 км. У зоні 50 км від кордону проведення лісогосподарських робіт заборонено. Перебування, за потреби, у цій зоні лісівників можливе лише за згодою з ЗСУ.

Лісові масиви Солдатського лісництва Охтирського держлісгоспу віддаляє від кордону лише 6 км. Попри це, отримавши відповідні дозволи, лісівники виконали заплановані на весняну лісокультурну кампанію обсяги посадок лісу та провели інші лісокультурні роботи.

«Солдатське лісництво виконало план з весняної посадки лісу на 100%. Було висаджено 22,2 га лісових культур та на площі 51,1 га проведено доповнення лісових культур попередніх років», – коментує результати лісокультурної кампанії інженер з лісових культур Охтирського лісгоспу Олександр Назаренко.

Потурбувались охтирські лісівники і про осінню кампанію з висадки лісу у Солдатському лісництві. Вже підготували під висадку 10,1 га ґрунту.

Говорять, що на плідну роботу їх надихає віра у перемогу.

Все буде Україна!

Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства