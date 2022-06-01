У Конотопі під колеса автівки потрапили двоє підлітків

Як попередньо встановили працівники поліції, 43-річний місцевий житель, рухаючись на автомобілі Nissan X-Trail, допустив зіткнення з двома неповнолітніми велосипедистами, які рухались у попутному напрямку.
У результаті чого 16-річні хлопці отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Конотопської центральної лікарні.
За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Слідство триває.
Поліція Сумщини