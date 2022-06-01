На Сумщині поліція документує наслідки злочинів російських військових Чи не щодня співробітники вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області разом з криміналістами здійснюють виїзди на місця подій з метою документування наслідків обстрілів прикордонних територій регіону військовими росії.

Вчора фахівці вибухотехнічного відділу ГУНП в області відвідали один з населених пунктів Сумського району, де напередодні стався обстріл.

«Напередодні вдень два російські літаки, не перетинаючи лінії кордону зі своєї території обстріляли некерованими ракетами околиці села. Налякане несподіваною ворожою авіаційною атакою, мирне населення – літні люди, жінки, діти, ховалися від авіа удару де могли: в погребах, будівлях, а то й просто падали на землю, там де стояли. Ракети ворога все ж спричинили шкоду – пошкодили уламками кілька будівель та сільгоспугіддя. На щастя обійшлося без жертв», - говорить Ігор Черняк, старший інспектор вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області.

Оглянувши пошкодження сапери поліції прийшли до висновку, що обстріл здійснювався ракетами С - 13. Це суто російський потужний авіаційний снаряд вагою від 57-ми до 75-ти кілограм (в залежності від моделі), призначений для знищення споруд, техніки і людей.

Поліція Сумщини наголошує, що при отриманні повідомлення про повітряну тривогу, загрозу авіаційного чи артилерійського ударів, громадянам варто серйозно і відповідально поставитися до такої інформації. Знаходячись вдома, спустіться до підвалу, погреба або іншого укриття. Обов’язково відійдіть від вікон, використовуйте правило «двох стін», якщо ж все таки вирішили залишитися у квартирі чи будинку. Якщо ж сигнал про авіа наліт застав вас на вулиці, негайно покиньте відкриту місцевість, перейдіть до найближчого бомбосховища або іншого укриття, а якщо розриви вже відбуваються неподалік, не біжіть, а негайно падайте в найближче заглиблення в грунті, аби вберегтися від уламків.





Відділ комунікації поліції Сумської області