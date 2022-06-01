Сумські чиновники віддали зарплату добровольцям Сьогодні, 10 червня, відбулося засідання виконкому Сумської міської ради.

Як повідомив мер Сум Олександр Лисенко під час стріму у фейсбуці, виконкомjv було знято 38 млн грн. із зарплатного фонду Сумської міської ради, пише Ваш шанс.

- Ми зняли кошти із усіх підрозділів міськради та апарату виконкому, - уточнив мер. - Ці гроші ми направили на дофінансування добровольчих формувань. Нагадаю, у нас у травні була одноразова виплата в розмірі 15 тис грн., потім – 6,5 тис, починаючи з травня місяця. Тепер із загальної суми направляємо 28 млн грн, щоб забезпечити фінансову підтримку добробатів у червні-липні. Ще 6,5 млн грн - на компенсацію комунальних послуг для членів добровольчих формувань. Також мільйон був виділений на додаткове забезпечення формою та відповідним обладнанням, яке потрібне добровольчим формуванням для виконання завдань. Окрім того, ми перерахували субвенцію нашим Збройним Силам та направили 400 тис грн. на підтримку волонтерських організацій (тих, хто з початку російської агресії не працює, а щодня займається волонтерською діяльністю).