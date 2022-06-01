Російські командири продають пайки своїх солдат, тому ті продовжують харчуватися собаками Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ.

На одному із записів окупант скаржиться дружині: «Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выкинули. Х*рня полная, как поросятам».

Він додає, що їхні пайки йдуть «наліво», і винні в цьому командири, які їх перепродують.

На другому записі інший окупант просить матір вгадати, що він їв. Жінка спершу називає екзотичний варіант з борсуками, а потім переходить до мишей і пацюків.

«Собаку! Мяса охота же!» – відповідає російський окупант.

Судячи з усього, поїдання домашніх тварин стало трендом серед загарбників. «Друга армія світу» продовжує пробивати дно…

СБУ