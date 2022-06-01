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Сергій Скакун
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У Сумах судитимуть наркозакладчика: йому загрожує 12 років

Окружною прокуратурою міста Суми затверджено та 9 червня 2022 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно 31-річного сумчанина, в якого вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини у особливо великому розмірі.

За даними слідства, обвинувачуваний розповсюджував наркотичні засоби та психотропні речовини на території Сумської області шляхом так званих закладок. Під час обшуку в нього вилучено 130 пакунків та зіп-пакетів вагою близько 400 г. Серед вилученого – наркотичний засіб канабіс, амфетамін, 4-ММС та PVP-солі. Водночас під час огляду його мобільного телефону виявлено GPS координати закладок, а на зазначеній місцевості вилучено закладки з психотропними речовинами.

 Злочинну діяльність обвинуваченого припинено працівниками управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області спільно зі слідчими Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура
Право
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